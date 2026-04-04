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Explosão atinge centro pró-Israel nos Países Baixos

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AFP
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Repórter
04/04/2026 08:24

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Uma explosão deixou danos mínimos em um centro pró-israelense nos Países Baixos, sem registro de feridos, informou a polícia neste sábado (4).

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Uma porta-voz da polícia declarou à AFP que não havia ninguém no interior das instalações, geridas pela ONG Christians for Israel, na cidade de Nijkerk (centro), quando ocorreu a explosão no fim da noite de sexta-feira. 

As autoridades realizam uma investigação para localizar os autores da ação.

O incidente foi precedido por uma série de ataques noturnos semelhantes contra locais judaicos nos Países Baixos e na vizinha Bélgica nas últimas semanas.

Estes atos aumentaram a preocupação com o antissemitismo como resultado da guerra no Oriente Médio, desencadeada em 28 de fevereiro por um ataque conjunto dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

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ub/rmb/erl/avl/yr

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