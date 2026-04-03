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Documentário sobre trabalho dos repórteres da AFP em Gaza é premiado na França

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Repórter
03/04/2026 21:48

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O documentário "Inside Gaza", que retrata o trabalho dos jornalistas da AFP durante o conflito no território palestino, recebeu na noite desta sexta-feira, na França, o Grande Prêmio do 33º Festival Internacional de Grandes Reportagens de Atualidades e Documentários Sociais (Figra).

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O filme de 76 minutos, dirigido por Hélène Lam Trong, mostra a rotina de quatro repórteres e colaboradores da AFP e sua dificuldade em exercer a profissão em uma zona de conflito à qual o restante da imprensa internacional não tem acesso.

Coproduzido pela Arte France, pela rede belga RTBF e pela subsidiária da AFP Factstory, o longa franco-belga também recebeu o Prêmio do Público. Já o Prêmio Especial do Júri foi concedido ao documentário "Fragments de Guerre", de Solène Chalvon-Fioriti, centrado em depoimentos de mulheres no coração do conflito, da Faixa de Gaza à Cisjordânia.

Um total de 57 filmes competiram na seção oficial do festival, que será encerrado amanhã, na cidade de Douai.

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adr/etb/dsa/arm/mvl/lb

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