Exército de Israel registra mísseis disparados pelo Irã contra seu território

O exército israelense informou ter detectado um ataque com mísseis disparados do Irã no sábado (noite de sexta, 3, em Brasília), quando a guerra no Oriente Médio entra em sua sexta semana.

"Há pouco, o exército israelense detectou mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão mobilizados para interceptar esta ameaça", escreveu o exército em sua conta no Telegram.

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