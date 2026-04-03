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Exército de Israel registra mísseis disparados pelo Irã contra seu território

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Repórter
03/04/2026 20:24

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O exército israelense informou ter detectado um ataque com mísseis disparados do Irã no sábado (noite de sexta, 3, em Brasília), quando a guerra no Oriente Médio entra em sua sexta semana.

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"Há pouco, o exército israelense detectou mísseis lançados do Irã em direção ao território do Estado de Israel. Os sistemas de defesa estão mobilizados para interceptar esta ameaça", escreveu o exército em sua conta no Telegram.

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bur-roc/gmo/mel/cr/mvv

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