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Paquistão anuncia transporte público gratuito em meio à crise energética

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Repórter
03/04/2026 18:24

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O transporte público na capital do Paquistão e nas províncias mais populosas do país serão gratuitos durante um mês, anunciaram funcionários do governo nesta sexta-feira (3), após uma forte alta nos preços dos combustíveis devido à guerra no Oriente Médio.

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"Todo o transporte público em Islabamad será gratuito para o público em geral durante os próximos 30 dias, a partir de amanhã (sábado)", escreveu o ministro do Interior, Mohsin Naqvi, no X.

O anúncio acontece após protestos nas ruas e longas filas nos postos de gasolina, provocados pelo aumento de 42,7% nos preços do combustível, a US$ 1,74 (R$ 8,9) por litro.

O primeiro-ministro paquistanês, Shehbaz Sharif, voltou atrás na noite desta sexta-feira, e anunciou que reduziria a taxação e manteria o preço da gasolina em 378 rúpias (US$ 1,36 dólar ou R$ 7) por litro. 

"Esta redução será aplicável por pelo menos um mês", disse o premiê, em discurso televisionado.

No entanto, Sharif não baixou o preço do diesel, que será mantido em 520 rúpias (US$ 1,87 ou R$ 9,6) por litro, após um aumento de 54,9%.

A guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, iniciada em 28 de fevereiro, paralisou o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz, via marítima crucial por onde em circunstâncias normais transita a quinta parte do petróleo mundial.

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zz/acb/cjc/mvl/mvv

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