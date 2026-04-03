Trump pede ao Congresso US$ 152 milhões para reabrir Alcatraz

O presidente americano, Donald Trump, pediu ao Congresso, nesta sexta-feira (3), US$ 152 milhões (R$ 785 milhões) para começar a reconstruir a famosa prisão de Alcatraz, em linha com sua visão de reativar esta antiga prisão insular.

Trump impulsionou a reabertura de Alcatraz desde o ano passado, apresentando-a como um símbolo de uma posição mais dura frente ao crime.

O pedido de fundos foi incluída no projeto de orçamento da Casa Branca para 2027, enviado ao Legislativo. Cobriria o primeiro ano de reformas para transformar o presídio, situado na Baía de San Francisco, em um "centro penitenciário seguro de última geração".

Trump pretende que Alcatraz receba os criminosos mais perigosos do país.

Segundo o site Axios, que citou funcionários do governo americano, qualquer complexo carcerário de segurança máxima ali teria que ser construído do zero, o que situaria o custo total em torno de dois bilhões de dólares (10 bilhões de reais).

Alcatraz, inaugurada como presídio federal em 1934, chegou a ser considerada uma das prisões mais seguras dos Estados Unidos por sua localização e as fortes correntes das águas que a cercam.

Alojava um número relativamente reduzido de detentos, inclusive presos de alto perfil, como o gângster Al Capone.

A fortaleza insular passou a fazer parte do imaginário cultural americano após a fuga de três presos em 1962, que inspirou o filme "Fuga de Alcatraz", protagonizado por Clint Eastwood.

A prisão foi fechada em 1963, depois que as autoridades determinaram que os custos com sua manutenção eram altos demais.

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