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Com Dembélé inspirado, PSG vence Toulouse e reforça liderança no Francês

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Repórter
03/04/2026 18:12

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Com dois gols do Bola de Ouro Ousmane Dembélé e um de Gonçalo Ramos, o Paris Saint-Germain derrotou o Toulouse por 3 a 1 nesta sexta-feira (3), no jogo que abriu a 28ª rodada do Campeonato Francês.

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Com a vitória, o PSG se mantém na liderança com 63 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Lens (2º), que no sábado visita o Lille (5º).

O resultado também dá tranquilidade ao time parisiense na preparação para o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, na próxima quarta-feira, no Parque dos Príncipes.

Dembélé abriu o placar com um golaço aos 23 minutos, emendando belo chute de primeira com a perna esquerda de fora da área, mas o Toulouse não demorou a empatar com um gol de Rasmus Nicolaisen (27'), aproveitando uma sequência de falhas do goleiro Matvey Safonov.

Pouco depois, Dembélé voltou a aparecerão completar praticamente em cima da linha um desvio do georgiano Khvicha Kvaratskhelia (33') e recolocou o PSG na frente.

E já nos acréscimos do segundo tempo (90'+2), Ramos selou a vitória dos líderes batendo colocado no canto esquerdo do goleiro.

Com a cabeça na Champions, o técnico Luis Enrique fez várias mudanças no time titular do PSG, com destaque para a presença do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, que atuou como volante até ser substituído na segunda etapa pelo português Vitinha.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

  

   Sexta-feira, 3 de abril

   PSG - Toulouse                                 3 - 1

  

   Sábado, 4 de abril

   (12h00) Strasbourg - Nice                           

   (14h00) Brest - Rennes                              

   (16h05) Lille - Lens                                

  

   Domingo, 5 de abril

   (10h00) Angers - Lyon                               

   (12h15) Lorient - Paris FC                          

           Le Havre - Auxerre                          

           Metz - Nantes                               

   (15h45) Monaco - Olympique de Marselha              

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. PSG                     63  27  20   3   4  61  23  38

    2. Lens                    59  27  19   2   6  54  24  30

    3. Olympique de Marselha   49  27  15   4   8  54  35  19

    4. Lyon                    47  27  14   5   8  41  29  12

    5. Lille                   47  27  14   5   8  42  34   8

    6. Monaco                  46  27  14   4   9  47  38   9

    7. Rennes                  44  27  12   8   7  43  37   6

    8. Strasbourg              40  27  11   7   9  43  33  10

    9. Toulouse                37  28  10   7  11  39  35   4

   10. Lorient                 37  27   9  10   8  37  41  -4

   11. Brest                   36  27  10   6  11  34  39  -5

   12. Angers                  32  27   9   5  13  24  37 -13

   13. Paris FC                31  27   7  10  10  32  43 -11

   14. Le Havre                27  27   6   9  12  22  35 -13

   15. Nice                    27  27   7   6  14  32  52 -20

   16. Auxerre                 22  27   5   7  15  22  36 -14

   17. Nantes                  17  26   4   5  17  24  45 -21

   18. Metz                    14  27   3   5  19  25  60 -35

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