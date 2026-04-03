Com Dembélé inspirado, PSG vence Toulouse e reforça liderança no Francês

Com dois gols do Bola de Ouro Ousmane Dembélé e um de Gonçalo Ramos, o Paris Saint-Germain derrotou o Toulouse por 3 a 1 nesta sexta-feira (3), no jogo que abriu a 28ª rodada do Campeonato Francês.

Com a vitória, o PSG se mantém na liderança com 63 pontos, abrindo quatro de vantagem sobre o Lens (2º), que no sábado visita o Lille (5º).

O resultado também dá tranquilidade ao time parisiense na preparação para o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Liverpool, na próxima quarta-feira, no Parque dos Príncipes.

Dembélé abriu o placar com um golaço aos 23 minutos, emendando belo chute de primeira com a perna esquerda de fora da área, mas o Toulouse não demorou a empatar com um gol de Rasmus Nicolaisen (27'), aproveitando uma sequência de falhas do goleiro Matvey Safonov.

Pouco depois, Dembélé voltou a aparecerão completar praticamente em cima da linha um desvio do georgiano Khvicha Kvaratskhelia (33') e recolocou o PSG na frente.

E já nos acréscimos do segundo tempo (90'+2), Ramos selou a vitória dos líderes batendo colocado no canto esquerdo do goleiro.

Com a cabeça na Champions, o técnico Luis Enrique fez várias mudanças no time titular do PSG, com destaque para a presença do zagueiro brasileiro Lucas Beraldo, que atuou como volante até ser substituído na segunda etapa pelo português Vitinha.

--- Jogos da 28ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

Sexta-feira, 3 de abril

PSG - Toulouse 3 - 1

Sábado, 4 de abril

(12h00) Strasbourg - Nice

(14h00) Brest - Rennes

(16h05) Lille - Lens

Domingo, 5 de abril

(10h00) Angers - Lyon

(12h15) Lorient - Paris FC

Le Havre - Auxerre

Metz - Nantes

(15h45) Monaco - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 27 20 3 4 61 23 38

2. Lens 59 27 19 2 6 54 24 30

3. Olympique de Marselha 49 27 15 4 8 54 35 19

4. Lyon 47 27 14 5 8 41 29 12

5. Lille 47 27 14 5 8 42 34 8

6. Monaco 46 27 14 4 9 47 38 9

7. Rennes 44 27 12 8 7 43 37 6

8. Strasbourg 40 27 11 7 9 43 33 10

9. Toulouse 37 28 10 7 11 39 35 4

10. Lorient 37 27 9 10 8 37 41 -4

11. Brest 36 27 10 6 11 34 39 -5

12. Angers 32 27 9 5 13 24 37 -13

13. Paris FC 31 27 7 10 10 32 43 -11

14. Le Havre 27 27 6 9 12 22 35 -13

15. Nice 27 27 7 6 14 32 52 -20

16. Auxerre 22 27 5 7 15 22 36 -14

17. Nantes 17 26 4 5 17 24 45 -21

18. Metz 14 27 3 5 19 25 60 -35

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