Fora da Copa e sem representantes na Champions, Itália volta a viver futebol com retorno da Serie A

Fora da Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva e sem representantes na Liga dos Campeões da Europa, os torcedores do futebol italiano terão como consolo neste fim de semana o retorno da Serie A, cuja disputa pelo título continua aberta.

A Inter de Milão, líder do campeonato (69 pontos), seguida pelo Milan (63) e pelo Napoli (62), tinha tudo a seu favor para conquistar o 'Scudetto', mas os 'nerazzurri' não estão em sua melhor fase e venceram apenas dois dos últimos sete jogos, com a série negativa tendo início a partir da ausência do atacante Lautaro Martínez.

O argentino, artilheiro da Inter na temporada, sofreu uma lesão no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Champions contra o Bodo/Glimt.

Desde então, o time não só foi eliminado da competição continental pelos noruegueses, como também colocou em risco o título do campeonato italiano, já que, das últimas cinco rodadas, venceu somente em duas (Lecce e Genoa).

- Inter não vence sem Lautaro -

Dos últimos nove pontos possíveis, a Inter somou apenas dois, dois (empates contra Atalanta e Fiorentina), enquanto perdeu o clássico contra o Milan.

Os 'rossoneri', por sua vez, terão um jogo complicado fora de casa contra o Napoli, que entre os líderes é quem viveu o melhor momento antes da data Fifa de março: 12 pontos de 12 possíveis, contra nove do Milan e cinco da Inter.

Milan e Napoli, no entanto, entrarão em campo já sabendo o resultado da Inter, que no domingo receberá a Roma (6ª), que luta por uma vaga na próxima Champions.

Por enquanto, quem fecha o G4 do campeonato é o surpreendente Como, que no domingo enfrenta a Udinese.

- Como e a fragilidade do 'Calcio' -

Treinado por Cesc Fàbregas e com o argentino Nico Paz como grande estrela, o modesto Como, que disputou apenas 14 temporadas na Serie A, é a grande revelação do futebol italiano e está muito perto de superar a melhor campanha de sua história (7º lugar em 1949/1950).

Mas isso também representa o que muitos especialistas consideram um dos males atuais do 'Calcio', em uma relação direta com a terceira ausência da Itália na Copa do Mundo: a falta de italianos nas principais equipes.

O elenco do Como conta com apenas dois jogadores do país: o terceiro goleiro, Mauro Vigorito, e o zagueiro Edoardo Goldaniga. Vigorito ainda não jogou nesta temporada, enquanto Goldaniga atuou por apenas 14 minutos no total, sendo 13 deles na última partida contra o Pisa (5 a 0).

Esse número é ainda muito inferior à média do campeonato, onde apenas 33% dos jogadores são selecionáveis pela 'Azzurra'.

Nas cinco principais ligas europeias, só a Premier League usa menos jogadores locais (29,2%).

No entanto, isso provavelmente não preocupa os torcedores do Como, que sonham não apenas com a classificação para a Liga dos Campeões, mas também com a conquista do seu primeiro título.

Para seguir com chances, o time terá que eliminar a Inter em San Siro daqui a 20 dias, no jogo de volta da semifinal da Copa da Itália (0 a 0 na ida).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

mcd/pm/cb