Fortes explosões são ouvidas em Teerã, segundo jornalistas da AFP
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Fortes explosões foram ouvidas na noite desta sexta-feira (3), em Teerã, sobrevoada por aviões, informaram jornalistas da AFP.
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As defesas antiaéreas foram ativadas, informou a agência iraniana Fars.
Israel tinha anunciado antes "ataques em larga escala" contra a capital iraniana.
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