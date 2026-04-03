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Fortes explosões são ouvidas em Teerã, segundo jornalistas da AFP

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Repórter
03/04/2026 17:12

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Fortes explosões foram ouvidas na noite desta sexta-feira (3), em Teerã, sobrevoada por aviões, informaram jornalistas da AFP.

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As defesas antiaéreas foram ativadas, informou a agência iraniana Fars. 

Israel tinha anunciado antes "ataques em larga escala" contra a capital iraniana.

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bur/cab/anb/mr/mel/mvv

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