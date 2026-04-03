Fortes explosões são ouvidas em Teerã, segundo jornalistas da AFP

Fortes explosões foram ouvidas na noite desta sexta-feira (3), em Teerã, sobrevoada por aviões, informaram jornalistas da AFP.

As defesas antiaéreas foram ativadas, informou a agência iraniana Fars.

Israel tinha anunciado antes "ataques em larga escala" contra a capital iraniana.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bur/cab/anb/mr/mel/mvv