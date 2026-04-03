Sem Kane e antes das quartas da Champions, Bayern busca do 100º gol no Alemão

Líder absoluto do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique visita o Freiburg neste sábado (4), pela 28ª rodada, sem Harry Kane e com o desafio de chegar a 100 gols nesta edição da competição, uma marca só alcançada em duas ocasiões na história, ambas pelo time bávaro.

Às vésperas do jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, na próxima terça-feira, no Santiago Bernabéu, o Bayern não contará com Kane, artilheiro da equipe, que sofreu uma lesão no tornozelo em treino da seleção inglesa nesta semana.

"Ele [Kane] não estará disponível para o jogo de amanhã. Mas ainda estou bastante otimista em relação ao jogo de terça-feira. Não se trata de poupá-lo, eu adoraria que ele estivesse disponível, mas ainda não é possível", explicou o técnico Vincent Kompany em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O Bayern, que detém o recorde de maior número de gols em uma temporada da Bundesliga (100 gols em 2019/2020 e 101 em 1971/1972), já marcou 97 gols nas 27 rodadas já disputadas até aqui e 143 gols em 42 jogos entre todas as competições.

Vice-líder com nove pontos de desvantagem, a sete rodadas do fim do campeonato, o Borussia Dortmund começará uma série de três rodadas contra equipes da parte de cima da tabela no sábado contra o Stuttgart (3º), antes de receber o Bayer Leverkusen (6º) e visitar o Hoffenheim (5º).

A campanha do Dortmund temporada 2025/2026 é estatisticamente uma das melhores de sua história, mas suas aspirações de título foram frustradas por um desempenho ruim contra adversários mais fortes.

- Dortmund em busca de afirmação -

E embora o Dortmund tenha apenas duas derrotas campeonato, ambas contra o Bayern, o time tido dificuldades contra os principais times. Contra os oito primeiros colocados, os únicos com chances reais de garantir vaga nas copas europeias, foram apenas duas vitórias em nove jogos.

Na luta pela terceira e quarta posições, as duas últimas que classificam para a próxima Champions, o Stuttgart tem uma pequena vantagem de três pontos sobre RB Leipzig (4º) e Hoffenheim, e uma margem maior sobre o Leverkusen (sete pontos).

Na parte de baixo da tabela, o lanterna Heidenheim somou apenas quatro pontos nas últimas 14 rodadas e não vence desde dezembro. A equipe tentará manter vivas suas esperanças de permanência na primeira divisão, buscando uma vitória fora de casa contra o Borussia Mönchengladbach (13º).

Vivendo um momento oposto, que lhes permitiu se distanciar da zona de rebaixamento, o Mainz (11º) somou 24 pontos em seus últimos 14 jogos, antes de visitar o Hoffenheim no sábado.

A situação é pior para o Wolfsburg (17º), que se mantém na primeira divisão subiu pela primeira vez em 1997, embora a equipe esteja agora a cinco da salvação antes da difícil visita ao Leverkusen.

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