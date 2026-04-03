Ataque destrói ponte no Líbano após advertência de Israel
compartilheSIGA
Israel destruiu uma ponte no leste do Líbano nesta sexta-feira (3), reportaram veículos oficiais libaneses, depois que o exército israelense advertiu que atacaria duas pontes na região para impedir o envio de reforços ao Hezbollah.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
"Aviões de combate atacaram a ponte que liga Sohmor a Mashghara, o que provocou a destruição", informou a estatal Agência Nacional de Notícias.
O exército israelense tinha advertido que, "a fim de impedir a transferência de reforços e equipamento militar... as FDI (Forças de Defesa de Israel) têm a intenção de atacar as pontes de Sohmor e Mashghara", e publicou um mapa no qual identifica as duas pontes situadas a aproximadamente 100 metros de distância uma da outra.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
lg/rh/mel/mar/mvv/yr