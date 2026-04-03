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Embaixada dos EUA no Líbano adverte sobre possíveis ataques contra universidades

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Repórter
03/04/2026 15:12

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A embaixada dos Estados Unidos no Líbano, onde o movimento pró-iraniano Hezbollah está em guerra com Israel, afirmou, nesta sexta-feira (3), que o Irã e seus grupos aliados poderiam atacar universidades no país.

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"O Irã e suas milícias terroristas aliadas podem ter a intenção de atacar universidades no Líbano", indicou um alerta de segurança, sem identificar nenhuma instituição específica. 

A Guarda Revolucionária, o exército ideológico do Irã, ameaçou atacar universidades americanas no Oriente Médio após afirmar que os ataques dos Estados Unidos e de Israel destruíram duas instituições de ensino superior iranianas. 

O Líbano abriga, entre outras, a Universidade Americana de Beirute, uma das principais instituições americanas da região, cujo campus e hospital estão localizados no centro da capital.

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lg/srm/pc/jvb/yr/mvv

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