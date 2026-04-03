Arteta quer que derrota na Copa da Liga sirva de incentivo para Arsenal

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, pediu nestas sexta-feira (3) aos seus jogadores que usem a derrota na final da Copa da Liga Inglesa como "combustível" para o resto da temporada, com os 'Gunners' brigando pelos títulos do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e da Liga dos Campeões da Europa.

O time lidera o Inglês com nove pontos de vantagem sobre o Manchester City, que o derrotou por 2 a 0 na decisão da Copa da Liga em Wembley.

Neste sábado, o Arsenal visita o Southampton, da segunda divisão, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra. Na quarta-feira que vem, o adversário será o Sporting de Lisboa, no jogo de ida das quartas da Champions.

"Quando você não consegue vencer aquela final, o que você precisa tirar disso é: 'Ok, como isso vai nos fortalecer para a reta final da temporada?'", declarou Arteta.

"Essa tem sido a mentalidade e o único trabalho que fizemos nos últimos dias: usar isso como combustível, como uma ferramenta, para sermos capazes de dar o impulso final que queremos e alcançar o que queremos", acrescentou.

A derrota do Arsenal em Wembley levantou questões sobre o aspecto mental da equipe em jogos importantes.

"Analisamos o que fizemos, não só naquele jogo, mas nos últimos 120 dias, o número de jogos que disputamos", disse Arteta. "Isso nos tornará melhores e agora precisamos aproveitar esse aprendizado para a parte mais importante e emocionante da temporada".

O lateral-esquerdo Piero Hincapié e o meia Eberechi Eze estão fora da partida contra o Southampton por lesão.

Outro desfalque é o atacante Noni Madueke, que machucou o joelho esquerdo durante em 1 a 1 entre Inglaterra e Uruguai em amistoso disputado na semana passada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

bsp/pb/iga/raa/cb