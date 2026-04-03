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'Ultrapassou os limites': Chelsea afasta Enzo Fernández por 2 jogos

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Repórter
03/04/2026 14:02

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Após manifestar o desejo de morar em Madri, o meio-campista argentino Enzo Fernandez foi afastado pelo Chelsea por dois jogos, anunciou nesta sexta-feira (3) o técnico do time londrino, Liam Rosenior, na véspera do duelo contra o Port Vale pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

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"Ele ultrapassou os limites em relação à nossa cultora e ao que queremos construir", declarou Rosenior em coletiva de imprensa.

O jogador de 25 anos declarou recentemente em uma entrevista com o influenciador Marcos Giles que quer morar em Madri, uma cidade que lembra Buenos Aires, poucas semanas depois de ter colocado em dúvida seu futuro nos 'Blues', após a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain.

"Ele não estará disponível para o jogo de amanhã [sábado] e também não estará disponível para o jogo contra o Manchester City no próximo domingo", disse o treinador do Chelsea, cuja equipe vem de uma série de quatro derrotas consecutivas.

Enzo Fernández, um dos líderes do Chelsea nesta temporada, tem contrato com o clube até 2032.

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gag/obo/pm/jvb/cb

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