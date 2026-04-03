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Cuba começa a libertar presos após concessão de indulto

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AFP
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Repórter
03/04/2026 13:26

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Quase 20 detidos foram libertados nesta sexta-feira (3) em uma prisão de Havana, constataram jornalistas da AFP, um dia depois do anúncio do governo de um indulto a 2.010 presos como "gesto humanitário" por ocasião da Semana Santa.

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Os libertados se abraçaram e choraram com familiares que os esperavam do lado de fora da prisão de La Lima, no leste de Havana. "Graças ao papa", gritaram alguns deles, que também se benzeram. 

Esta é a segunda medida do tipo em menos de um mês. O governo anunciou em 12 de março a libertação antecipada de 51 prisioneiros como demonstração de "boa vontade" em relação ao Vaticano, mediador histórico entre Havana e Washington. 

"Obrigado por esta oportunidade que nos deram", declarou Albis Gaínza, de 46 anos, que foi condenado a seis anos de prisão por roubo e cumpriu metade da pena.

O governo cubano não divulgou os nomes dos indultados nem especificou os crimes abrangidos pelo indulto, mas ressaltou que as libertações levam em conta o tipo de crime, a conduta na prisão, motivos de saúde e o tempo já cumprido.

Entre os beneficiados há "jovens, mulheres, adultos com mais de 60 anos", assim como "estrangeiros e cidadãos cubanos residentes no exterior", segundo o texto do indulto.

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lis-lt/nn/mar/yr/fp

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