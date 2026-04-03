Reconstrução será total: Gattuso não é mais técnico da Itália

Gennaro Gattuso pediu demissão do cargo de técnico da Itália depois de não conseguir classificar a equipe para a Copa do Mundo de 2026, informou a Federação Italiana de Futebol (FIGC) nesta sexta-feira (3), dando sinais de uma reconstrução total após mais um fiasco de uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial.

Gattuso assume a responsabilidade após a decepcionante derrota nos pênaltis para a Bósnia e Herzegovina (4-1 após empate em 1 a 1 em 120 minutos) na repescagem europeia, que deixou a tetracampeã mundial fora da Copa pela terceira edição consecutiva.

"Foi uma honra dirigir a seleção nacional. Obrigado a todos os italianos por nunca terem deixado de mostrar seu carinho", declarou o treinador em comunicado enviado pela FIGC.

- Seguindo os passos de Buffon e Gravina -

O terremoto causado pela não classificação da Itália para a Copa do Mundo fez mais uma vítima. Gattuso pediu demissão, seguindo os passos do presidente da FIGC, Gabriele Gravina, e do gerente-geral da seleção, Gianluigi Buffon.

Campeão do Mundo em 2006 junto com Buffon, Gattuso deixa o cargo após menos de um ano no comando da 'Azzurra', uma seleção que nas últimas duas décadas ficou muito atrás de rivais históricos como França e Espanha, sem disputar os Mundiais de 2018 e 2022, também eliminada nas repescagens.

A derrota nos pênaltis para a Bósnia abalou ainda mais o já instável cenário do futebol italiano: o país também não tem representantes nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Imediatamente após a eliminação, Gravina havia pedido a Gattuso que continuasse, mas a saída do próprio dirigente e de Buffon abriram caminho para que o treinador de 48 anos também pedisse demissão.

Gattuso assumiu o comando da Itália em junho do ano passado, após a demissão de Luciano Spalletti, que por sua vez foi vítima de uma campanha decepcionante na Euro 2024 e de uma derrota por 3 a 0 para a Noruega de Erling Haaland na estreia nas Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Seus números são bons no papel, com seis vitórias, uma derrota e um empate em oito jogos, 22 gols marcados e 10 sofridos. Mas o empate em 1 a 1 com a Bósnia levou a uma disputa de pênaltis na qual a Itália desperdiçou duas cobranças, obrigando-a a assistir à Copa do Mundo pela televisão mais uma vez.

- Mancini ou Conte podem retornar -

A Bósnia poderia ter vencido facilmente no tempo regulamentar, mas quando a Itália levou a partida para os pênaltis, Gattuso colocou o inexperiente Pio Esposito, de apenas 20 anos, para fazer a primeira cobrança, que passou por cima do travessão.

Dois ex-técnicos da seleção italiana, Roberto Mancini, que levou a equipe ao título da Euro em 2021, e Antonio Conte são os mais cotados para substituir Gattuso.

Mas o novo treinador só será anunciado depois da votação do conselho da FIGC para eleger um novo presidente, no dia 22 de junho, com a renúncia de Gravina um dia depois de o ministro dos Esportes da Itália, Andrea Abodi, ter exigido sua demissão.

O fracasso da Itália de não estar na primeira Copa do Mundo com 48 seleções, que incluirá países como Cabo Verde e Curaçao, levou Abodi a emitir um comunicado dizendo: "É evidente que o futebol italiano precisa ser reconstruído desde a base, e isso começa com mudanças na cúpula da FIGC".

Sendo assim, um técnico interino comandará a 'Azzurra' no amistoso contra a Grécia em junho.

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