Alisson será desfalque no Liverpool contra o PSG nas quartas da Champions

AFP
03/04/2026 12:52

O goleiro brasileiro Alisson vai desfalcar o Liverpool nas quartas de final da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain, anunciou o técnico do time inglês, Arne Slot, nesta sexta-feira (3).

Alisson, que teve uma atuação excepcional na temporada passada contra o PSG no jogo de ida das oitavas da Champions (vitórias dos 'Reds' por 1 a 0, antes da eliminação na volta), sofreu uma lesão muscular durante a goleada por 4 a 0 sobre o Galatasaray há duas semanas, que classificou a equipe para o confronto com os franceses.

"Ele não vai participar dos jogos contra o Paris (quarta-feira em na capital francesa e 14 de abril em Liverpool). Vai ficar afastado por algum tempo. Esperamos que ele esteja disponível até o final da temporada", declarou Slot em entrevista coletiva.

Por outro lado, o astro Mohamed Salah retornará após se recuperar de um desconforto que o impediu de servir à seleção do Egito durante a data Fifa de março.

O atacante sueco Alexander Isak também tem chances de enfrentar o PSG, após vários meses afastado por lesão, assim como o lateral holandês Jeremie Frimpong.

Antes da viagem à França, o Liverpool visitará o Manchester City neste sábado, pelas quartas de final da Copa da Inglaterra.

Estado de Minas

