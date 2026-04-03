Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Caça americano foi derrubado no Irã e tripulação está desaparecida

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
03/04/2026 11:55

compartilhe

SIGA

Um avião de combate americano caiu em território iraniano e as forças dos Estados Unidos estão tentando resgatar a tripulação, informaram vários meios de comunicação americanos, depois que a imprensa iraniana divulgou imagens dos destroços da aeronave.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O jornal The New York Times citou fontes dos governos americano e israelense que confirmaram as informações do Irã sobre a derrubada de um caça. 

O The Wall Street Journal e o portal Axios informaram que as forças americanas iniciaram uma operação de busca e resgate, no que seria a primeira perda conhecida de um avião dentro do Irã desde o início da guerra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

sms/jz/nn/fp/yr

Tópicos relacionados:

conflito eua guerra ira israel politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay