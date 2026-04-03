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Imprensa do Irã afirma que Exército procura piloto de caça americano derrubado

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AFP
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Repórter
03/04/2026 10:30

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O Exército do Irã iniciou uma operação de busca pelo piloto de um caça americano atingido por um sistema de defesa aérea, informou nesta sexta-feira (3) a agência de notícias iraniana Fars.

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"As forças militares lançaram uma operação de busca para encontrar o piloto do caça americano que foi atingido hoje" (sexta-feira), anunciou a Fars.

Questionado pela AFP, o comando militar dos Estados Unidos para o Oriente Médio (Centcom) não respondeu até o momento sobre o incidente.

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bur/sha/anb/pb/dbh/fp

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