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Trump diz que EUA podem reabrir Estreito Ormuz 'com um pouco mais de tempo'

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AFP
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Repórter
03/04/2026 10:06

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O presidente Donald Trump disse nesta sexta-feira (3)  que os Estados Unidos poderiam reabrir" o Estreito de Ormuz e "pegar o petróleo" com "um pouco mais de tempo". 

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"Com um pouco mais de tempo, nós podemos facilmente ABRIR O ESTREITO DE ORMUZ, TOMAR O PETRÓLEO E FAZER UMA FORTUNA. SERIA UMA 'MANANCIAL' PARA O MUNDO???" publicou Trump em sua plataforma Truth Social. 

Em sua mensagem, Trump não explicou como os Estados Unidos poderiam acabar com o controle iraniano sobre a via marítima de Ormuz nem a que petróleo se referia.

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sms-jz/mar/fp

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