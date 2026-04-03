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Deslizamento de terra deixa sete mortos na Guiné Equatorial

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Repórter
03/04/2026 10:06

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Sete pessoas da mesma família morreram na quinta-feira em um deslizamento de terra provocado por chuvas torrenciais em Malabo, a antiga capital da Guiné Equatorial, informaram os serviços de emergência.

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"Um muro de contenção desabou sobre a casa da família, de madeira, e em seguida aconteceu um deslizamento de terra. A mãe e os seis filhos estavam dentro da casa", explicou Dominica Ada, uma vizinha. 

Na manhã de sexta-feira, as equipes de emergência retiraram dois corpos dos escombros, incluindo o da mãe, de 36 anos, que estava grávida de oito meses.

Vários representantes do governo compareceram ao local do desastre, assim como o arcebispo de Malabo, que expressou condolências aos parentes das vítimas.

Desde janeiro, a nova capital do país é Cidade da Paz.

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sam-lnf/mba/jvb/pc/fp

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