Artemis II inicia manobras para deixar órbita terrestre e se dirigir à Lua
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Os quatro astronautas da missão Artemis II, da Nasa, aceleraram nesta quinta-feira para deixar a órbita terrestre e seguir para a Lua, dando início à viagem que levará ao primeiro sobrevoo tripulado do satélite natural da Terra em mais de meio século.
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A nave Orion tomou impulso às 23h49 GMT para deixar a órbita terrestre, uma manobra-chave para traçar a trajetória que os fará rodear a Lua e passar por trás do seu lado oculto, antes de retornar para a Terra.
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