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Comitê de urbanismo aprova salão de baile de Trump bloqueado pela Justiça

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AFP
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Repórter
02/04/2026 20:18

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O salão de baile da Casa Branca, cuja obra foi encomendada pelo presidente Donald Trump, recebeu nesta quinta-feira a aprovação final de uma comissão federal de urbanismo, mas sua construção permanece no limbo, após uma ordem judicial emitida nesta semana.

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A Comissão Nacional de Planejamento da Capital (NCPC, sigla em inglês), que tem vários indicados pela Presidência em seu conselho, aprovou o projeto por 8 votos a 1. O objetivo é construir um salão de baile na Ala Leste da Casa Branca, que antes abrigava os escritórios da primeira-dama.

A aprovação não significa que as obras vão poder continuar sem fiscalização. Um juiz federal determinou nesta semana a suspensão da reforma, alegando necessidade de aprovação do Congresso.

"Essa ordem realmente não afeta hoje nossa decisão (...) Fomos incumbidos de analisar o projeto, e este é realmente o nosso trabalho hoje", disse antes da votação Will Scharf, presidente da comissão e aliado político de Trump.

A aprovação, que não tem impacto direto no desfecho do impasse, contrasta com as críticas ao projeto feitas por arquitetos e especialistas em patrimônio.

Scharf destacou que o juiz decretou um adiamento por duas semanas da ordem de paralisação das obras, para permitir que o governo Trump recorra da decisão.

O presidente americano disse que queria deixar como herança para a Casa Branca um salão de baile que pudesse receber no mínimo 1.000 pessoas e substituísse os toldos que são instalados provisoriamente no jardim da residência.

Trump afirma que o custo do salão, estimado en 400 milhões de dólares (cerca de R$ 2 bilhões), é bancado por doadores privados, entre eles alguns de seus apoiadores e empresas.

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pnb/bgs/mvl/cjc/lb

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