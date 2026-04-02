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Queda de avião de pequeno porte mata quatro no centro do México

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Repórter
02/04/2026 19:42

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Quatro pessoas morreram, nesta quinta-feira (2), após a queda de um avião de pequeno porte em uma zona rural do estado mexicano de Puebla (centro), minutos após a decolagem do aeroporto internacional desta região, informaram autoridades de segurança.

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O acidente ocorreu por volta das 12h locais (15h de Brasília), quando a aeronave monomotor caiu em áreas de cultivo, ao lado de um parque industrial em Santa Ana Xalmimilulco, segundo um relatório da secretaria de Segurança estadual.

Os tripulantes tentaram manobrar, mas a aeronave "caiu de frente", disse à AFP Vicente Hernández, morador da região, que disse ter visto o acidente. "Tentaram (manobrar) e já estavam (voando) baixinho", mas afinal o avião caiu a pique no terreno, relatou.

O avião tinha como destino a cidade de Poza Rica, no estado de Veracruz (leste), segundo um boletim policial.

"No local foi confirmado o falecimento de três pessoas, enquanto uma ficou ferida e foi levada para receber atendimento médico", informou, por sua vez, a secretaria do Governo (Interior) de Puebla, que horas depois confirmou a morte da quarta vítima.

No local do acidente foi montado um cordão de segurança para iniciar as investigações, mas também para minimizar os riscos devido ao vazamento de combustível do avião, constatou a AFP.

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str/jla/cjc/mvv

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