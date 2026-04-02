Secretário de Defesa dos EUA pede renúncia de chefe do Estado-Maior do Exército

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, pediu a renúncia do chefe do Estado-Maior do Exército, Randy George, informou uma autoridade do governo nesta quinta-feira, confirmando a notícia divulgada pela rede CBS.

George é o principal responsável administrativo do Exército, embora sem o comando operacional das unidades enviadas para a linha de frente. Sua missão é garantir o cumprimento dessa mobilização seguindo as ordens do presidente e do secretário de Defesa.

Ao longo de uma carreira militar de quase quatro décadas, George foi enviado várias vezes ao Iraque e Afeganistão, e ocupou cargos como principal assessor militar do secretário de Defesa Lloyd Austin durante o governo de Joe Biden.

O pedido de renúncia foi feito em meio à guerra com o Irã, que completou um mês.

Trump supervisiona uma onda de demissões de altos oficiais militares, entre elas a do presidente do Estado-Maior Conjunto, general Charles "CQ" Brown, que aconteceu sem explicações, no ano passado.

Segundo Hegseth, o presidente está apenas escolhendo os líderes que deseja, mas congressistas democratas expressaram preocupação com uma possível politização das Forças Armadas americanas, tradicionalmente neutras.

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