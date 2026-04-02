Barcelona volta a golear Real Madrid (6-0) e vai à semifinal da Champions feminina
Com uma goleada por 6 a 0 nesta quinta-feira (2), e um placar agregado de 12 a 2, o Barcelona eliminou o arquirrival Real Madrid e avançou à semifinal da Liga dos Campeões feminina, evidenciando mais uma vez a enorme disparidade entre os dois gigantes do futebol espanhol na categoria.
O time catalão, atual vice-campeão europeu, terá como próximo adversário o Bayern de Munique, que na quarta-feira eliminou o Manchester United.
Depois da vitória por 6 a 2 na ida, o jogo de volta no Camp Nou foi uma mera formalidade.
Os gols da partida saíram dos pés da duas vezes Bola de Ouro Alexia Putellas (8'), que completou 500 jogos com a camisa do Barça, Caroline Graham Hansen (15' e 55'), Irene Paredes (27'), Ewa Pajor (34') e Esmee Brugts (74').
Apesar da ausência da estrela Aitana Bonmatí, o Barcelona passeou diante dos 60 mil espectadores no Camp Nou, o quarto maior público da história da Champions feminina.
"Fizemos um bom trabalho na semana passada, como equipe, para podermos vir aqui hoje [com a vantagem], e queríamos fazer uma boa partida para todos os torcedores que vieram", disse Graham Hansen à emissora catalã TV3.
"Obviamente, ajuda quando se tem 60 mil, 80 mil ou 90 mil torcedores, porque eles nos apoiam e nos ajudam a sufocar o adversário", acrescentou a atacante norueguesa do Barça.
A outra semifinal da Champions feminina será entre Arsenal, classificado na quarta-feira em duelo contra o Chelsea, e Lyon, que horas depois da vitória do Barcelona precisou ir à prorrogação contra o Wolfsburg e venceu por 4 a 0 (4 a 1 no placar agregado).
