Encontrado em El Salvador pesqueiro equatoriano desaparecido com 20 ocupantes

Um barco pesqueiro equatoriano que tinha desaparecido há uma semana com 20 pessoas a bordo foi localizado em águas salvadorenhas, informaram, nesta quinta-feira (2), familiares dos ocupantes da embarcação, que asseguraram que eles estão "bem".

O pesqueiro tinha perdido contato em 26 de março, depois de zarpar de Manta, principal porto pesqueiro do Equador, que também é usado por narcotraficantes para transportar drogas no Pacífico.

Inicialmente, os parentes tinham informado sobre 19 pessoas a bordo da embarcação, mas corrigiram o número nesta quinta-feira, após serem notificados de seu resgate em El Salvador e receberem um áudio de um deles.

"Estão bem e esperamos que voltem em breve para o Equador", afirmou Jorge Chiriboga, advogado dos pescadores.

"Nunca perdemos a fé", disse, em conversa com a AFP, Naomi Quijije, esposa e irmã de dois dos ocupantes da embarcação.

Os familiares tinham medo, depois que o dono da embarcação relatou o sobrevoo de "uns aviões" durante uma atividade de pesca na área, pois recentemente os Estados Unidos bombardearam supostas lanchas de narcotraficantes no Pacífico.

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