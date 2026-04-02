Vice-presidente dos EUA se reunirá com premiê húngaro antes das legislativas

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, viajará para a Hungria em 7 e 8 de abril para se reunir com o primeiro-ministro Viktor Orbán, informou a Casa Branca nesta quinta-feira (2), antes das eleições legislativas que vão determinar seu destino político.

Vance viajará acompanhado da esposa, Usha Vance, destacou a Casa Branca em um comunicado.

Orbán, um nacionalista pró-russo com vínculos estreitos com o governo do presidente Donald Trump, enfrenta o maior desafio ao seu governo em anos.

Se seu partido vencer as eleições em 12 de abril, Orbán iniciaria seu quinto mandato consecutivo.

Mas pesquisas de opinião independentes situam o conservador Peter Magyar à frente.

No mês passado, Trump expressou seu apoio a Orbán, chamando-o de um "líder forte que mostrou ao mundo inteiro o que é possível quando defende suas fronteiras, sua cultura, seu patrimônio, sua soberania e seus valores", em um vídeo gravado no Salão Oval da Casa Branca.

A viagem de Vance ocorre após uma visita ao país em meados de fevereiro por parte do secretário de Estado, Marco Rubio.

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