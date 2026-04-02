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Trump impõe novas tarifas sobre os medicamentos

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Repórter
02/04/2026 17:12

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O presidente americano, Donald Trump, assinou decretos, nesta quinta-feira (2), que impõem novas tarifas para uma série de medicamentos importados e reconfiguram as existentes sobre os metais, exatamente um ano depois de seu anúncio de tarifas aduaneiras globais.

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A taxação sobre os produtos farmacêuticos pretende acelerar o retorno de fábricas para os Estados Unidos e poderia chegar a 100%, mas será de 15% para países ou territórios, como União Europeia, Japão e Coreia do Sul, que têm um acordos comerciais com Washington. 

Ao mesmo tempo, a revisão a fundo das tarifas impostas aos metais busca atender às práticas de empresas que tentam "manipular artificialmente" os preços de sua produção para revendê-la mais barata nos Estados Unidos, segundo a Casa Branca.

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els/yk/mr/mar/mvv

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