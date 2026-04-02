Polícia divulga vídeo de câmera corporal da prisão de Tiger Woods

A polícia da Flórida publicou nesta quinta-feira (2) o vídeo da câmera corporal da prisão de Tiger Woods, após o astro do golfe se envolver em um acidente de carro na semana passada, o que o levou a se afastar temporariamente do esporte para cuidar de sua saúde.

Nas imagens divulgadas pelo Gabinete do Xerife do Condado de Martin, é possível ouvir Woods dizendo às autoridades que estava olhando para o celular quando bateu em um trailer que estava sendo rebocado por uma caminhonete.

"Olhei para o meu celular e, de repente, bum", disse o golfista americano de 50 anos após o acidente, que não deixou feridos.

No vídeo, Woods aparece fazendo um teste de sobriedade e depois sendo algemado.

"Neste momento, acho que suas faculdades normais estão comprometidas", disse uma policial ao golfista. "E você está sob influência de substância desconhecida, então está preso por dirigir sob influência [de álcool ou drogas]".

Após a detenção, na última sexta-feira, a polícia encontrou dois comprimidos do analgésico hidrocodona em posse do atleta.

Woods disse aos policiais que havia tomado "alguns" medicamentos prescritos mais cedo naquele dia e explicou que havia passado por sete cirurgias nas costas e mais de 20 operações na perna direita, de acordo com o relatório de prisão.

O golfista se declarou inocente da acusação de dirigir sob influência de substâncias. Ele também foi acusado de se recusar a fazer um exame de urina.

Woods, que esperava jogar no Masters na semana que vem, disse na terça-feira que está se afastando temporariamente do golfe e recebeu permissão para deixar os Estados Unidos para passar por um tratamento.

"Sei e compreendo a gravidade da situação em que me encontro hoje", disse Woods em um comunicado. "Vou me afastar por um período para buscar tratamento e focar na minha saúde. Isso é necessário para que eu possa priorizar meu bem-estar e trabalhar para uma recuperação duradoura".

Após o acidente, a PGA of America anunciou que o astro não atuará como capitão da equipe dos Estados Unidos na Ryder Cup de 2027.

O Masters, a PGA of America e o PGA Tour emitiram notas de apoio ao golfista e à sua decisão de procurar tratamento.

Woods sofreu ferimentos graves em um acidente de carro na Califórnia em 2021, mas retornou às competições no Masters de 2022. Ele não compete em um torneio do PGA Tour desde que não se classificou no British Open de 2024.

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