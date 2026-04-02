Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

De Zerbi diz que continuará no Tottenham na próxima temporada 'aconteça o que acontecer'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/04/2026 16:00

compartilhe

SIGA

O novo técnico do Tottenham, o italiano Roberto De Zerbi, confirmou que continuará no clube londrino na próxima temporada mesmo que a equipe seja rebaixada no Campeonato Inglês, e afirmou que está diante do maior desafio de sua carreira.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De Zerbi assinou um contrato de cinco anos com os 'Spurs', que correm sério risco de cair para a segunda divisão, com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

O italiano de 46 anos tem sete jogos para tentar salvar o Tottenham, que está na elite do futebol inglês há quase meio século.

Alguns veículos de imprensa sugeriram que o treinador não estava disposto a assumir o cargo antes do final da temporada, mas que possivelmente foi convencido por um lucrativo contrato de cinco anos, que o coloca entre os técnicos mais bem pagos da Premier League.

"Assinei um contrato de cinco anos porque, para mim, é um grande desafio", disse De Zerbi em entrevista ao canal oficial do clube. "Serei o treinador do Tottenham na próxima temporada aconteça o que acontecer".

"O Tottenham, especialmente neste momento, talvez seja o maior desafio da minha carreira. Estou pronto para encarar esse desafio", concluiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

kca/pb/iga/raa/cb

Tópicos relacionados:

eng fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay