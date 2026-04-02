Cerca de 40 países pedem 'reabertura imediata' de Ormuz (ministra britânica)

Cerca de 40 países pediram a "reabertura imediata e incondicional" do Estreito de Ormuz, ao final de uma reunião virtual organizada pelo Reino Unido, informou, nesta quinta-feira (2), a ministra das Relações Exteriores britânica, Yvette Cooper.

"O Irã está tentando tomar a economia mundial como refém no Estreito de Ormuz. Não devem prevalecer. Neste sentido, os parceiros pediram hoje a reabertura imediata e incondicional do estreito", declarou Cooper em um comunicado após a reunião.

A ministra afirmou que os países concordaram em explorar "medidas econômicas e políticas, como sanções" contra o Irã.

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