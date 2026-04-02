Botafogo anuncia português Franclim Carvalho como novo técnico
O Botafogo anunciou seu novo técnico nesta quinta-feira (2): o português Franclim Carvalho, que foi auxiliar de Artur Jorge na histórica temporada 2024, quando o clube foi campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.
Carvalho chega para substituir o argentino Martín Anselmi, demitido no dia 22 de março.
"O técnico português assinou contrato com o Glorioso até o final de 2027 e retorna ao Mais Tradicional para construir novos capítulos no Alvinegro e em sua carreira", escreveu o Botafogo em nota.
Carvalho, de 39 anos, trabalhou na comissão técnica do Al-Rayyan até o final de março, quando Artur Jorge rescindiu seu contrato com o clube do Catar para voltar ao Brasil e assumir o Cruzeiro no lugar de Tite.
O Botafogo ocupa a 12ª posição no Brasileirão com apenas nove pontos em oito jogos, enquanto o Palmeiras lidera com 19 pontos. O time subiu na tabela depois da vitória em casa sobre o Mirassol por 3 a 2 na quarta-feira.
O clube, cuja SAF pertence ao empresário americano John Textor, também está enfrentando dificuldades financeiras.
Após a saída de Anselmi, Rodrigo Bellão, técnico do sub-20, assumiu interinamente a equipe principal.
A grande decepção na passagem do treinador argentino foi a eliminação na terceira fase da Copa Libertadores diante do Barcelona de Guayaquil.
Com isso, o Botafogo terá que disputar a Copa Sul-Americana, com Racing (Argentina), Independiente Petrolero (Bolívia) e Caracas (Venezuela) como seus adversários na fase de grupos.
