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Déficit comercial dos EUA sobe menos do que o previsto em fevereiro

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Repórter
02/04/2026 12:34

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O déficit comercial dos Estados Unidos aumentou em fevereiro, mas menos do que o esperado pelos analistas, segundo dados do governo publicados nesta quinta-feira (2), um ano após o presidente Donald Trump impor tarifas generalizadas.

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O déficit na balança comercial da maior economia do mundo aumentou 4,9%, para 57,3 bilhões de dólares (R$ 296 bilhões, na cotação atual), e tanto as importações quanto as exportações cresceram, informou o Departamento de Comércio. 

Os números publicados nesta quinta-feira chegam depois de a Suprema Corte dos Estados Unidos ter anulado, no fim de fevereiro, uma ampla faixa das tarifas de Trump, incluindo as anunciadas em 2 de abril do ano passado, no "Dia da Libertação" do presidente americano.

O déficit de fevereiro foi ligeiramente menor do que os 62 bilhões de dólares (R$ 320 bilhões) previstos nas pesquisas com economistas do Dow Jones Newswires e do The Wall Street Journal. 

As exportações aumentaram 4,2%, para 314,8 bilhões de dólares (R$ 1,6 trilhão). As importações, por sua vez, saltaram 4,3%, para 372,1 bilhões de dólares (R$ 1,9 trilhão), impulsionadas por produtos como computadores e semicondutores.

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bys/acb/mr/nn/yr/fp

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