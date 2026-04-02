Assine
overlay
Início Internacional
Presidente da Uefa ameaça tirar Euro 2032 da Itália se estádios não forem modernizados

Publicidade
Carregando...
AFP
Repórter
02/04/2026 12:10

compartilhe

SIGA

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, alertou a Itália, que organiza a Eurocopa de 2032 em conjunto com a Turquia, de que o país pode ficar sem o torneio se seus estádios não forem modernizados, em entrevista ao jornal La Gazzetta dello Sport publicada nesta quinta-feira (2).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A Euro 2032 está agendada e vai acontecer, disso não há dúvida. Espero que a infraestrutura [italiana] esteja pronta. Caso contrário, o torneio não será realizado na Itália", declarou Ceferin ao jornal esportivo.

"As autoridades políticas italianas deveriam, talvez, perguntar a si mesmas por que a infraestrutura do futebol italiano está entre as piores da Europa", acrescentou o dirigente.

Perguntado sobre a ausência da 'Azzurra' na Copa do Mundo pela terceira edição consecutiva, Ceferin afirmou que "a Itália é um dos países mais importantes do futebol e voltará ao topo".

No entanto, advertiu que "o problema mais importante no futebol italiano é a relação entre a política do futebol e a política 'normal'".

No próximo mês de outubro, a Itália deve designar, os cinco estádios que sediarão os jogos da Euro 2032, mas o problema é que duas das 11 cidades que apresentaram candidaturas (Roma e Milão) sequer iniciaram a construção de novos estádios.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jr/bm/mcd/pb/cb

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay