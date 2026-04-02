Irã prende advogada de direitos humanos premiada Nasrin Sotoudeh, denuncia filha

As autoridades iranianas detiveram a renomada advogada de direitos humanos Nasrin Sotudeh, informou sua filha nesta quinta-feira (2), enquanto ativistas acusam a República Islâmica de reprimir a sociedade civil durante a guerra com Israel e Estados Unidos.

"Ontem à noite (quarta-feira) prenderam mamãe quando ela estava sozinha em casa", escreveu sua filha, Mehraveh Khandan, no Instagram.

Sotudeh, que recebeu prêmios como o Sakharov do Parlamento Europeu em 2012 e o Right Livelihood Award em 2020, foi detida diversas vezes por seu trabalho.

Seu marido e pai de Mehraveh, Reza Khandan, preso desde dezembro de 2024, é um conhecido ativista iraniano de direitos humanos e designer gráfico.

A filha da advogada disse que, quando os parentes compareceram à casa, constataram que "a apreensão dos dispositivos eletrônicos, incluindo laptops e os telefones da mãe e do pai".

Ela acrescentou que não teve nenhum contato com a mãe desde sua detenção e que não estava claro qual braço das forças de segurança foi responsável pela detenção.

Durante anos, Sotudeh trabalhou, entre outras coisas, para evitar a execução de jovens condenados por crimes cometidos quando ainda eram menores de idade.

A organização de direitos humanos com sede na Noruega Iran Human Rights advertiu na semana passada sobre o risco de "detenções em massa" durante a guerra, ao relatar que havia contabilizado a prisão de pelo menos 2.000 pessoas com base em relatos da imprensa oficial e também havia registrado 38 detenções de defensores de direitos humanos e ativistas.

Outra reconhecida ativista de direitos humanos, Narges Mohammadi, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2023, está na prisão desde dezembro, quando foi detida depois de protestar contra as autoridades clericais do Irã em um funeral.

Os apoiadores de Mohammadi advertiram na terça-feira que sua saúde é extremamente precária e sua vida corre perigo.

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