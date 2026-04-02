Argentina expulsa encarregado de negócios do Irã

AFP
02/04/2026 11:48

A Argentina declarou 'persona non grata' o conselheiro e encarregado de negócios interino do Irã, Mohsen Soltani Tehrani, e ordenou que ele abandone o país em um prazo de 48 horas, informou nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores. 

A medida é uma resposta a um comunicado do Ministério das Relações Exteriores iraniano com "acusações falsas, ofensivas e improcedentes" contra a Argentina e suas autoridades, explica um comunicado.

Há dois dias, a Argentina havia declarado a Guarda Revolucionária do Irã como "organização terrorista".

Tópicos relacionados:

argentina diplomacia ira

