Duas centrais siderúrgicas iranianas suspendem operações após ataques

As duas maiores usinas siderúrgicas do Irã anunciaram nesta quinta-feira (2) que foram obrigadas a suspender seu funcionamento devido aos ataques de Israel e dos Estados Unidos.

"Segundo nossas estimativas iniciais, a retomada das operações das unidades levará entre seis meses e um ano, no mínimo", declarou Mehran Pakbin, vice-diretor da Companhia Siderúrgica de Khuzestan, citado pelo site Mizan Online.

A Companhia Siderúrgica de Mobarakeh, na província de Isfahan (centro), informou que suas "linhas de produção estão completamente paralisadas devido à intensidade dos ataques".

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