Reino Unido destaca 'necessidade urgente' de reabrir Ormuz

A ministra britânica das Relações Exteriores, Yvette Cooper, destacou nesta quinta-feira (2) a "necessidade urgente" de reabrir o Estreito de Ormuz, em uma reunião virtual com representantes de mais de 40 países dispostos a atuar para restaurar a segurança da via marítima.

"Contamos com mais de 40 países para debater sobre o Estreito de Ormuz, as consequências do seu fechamento, a necessidade urgente de restabelecer a liberdade de navegação para o transporte marítimo internacional e a firmeza da nossa determinação de ver o estreito reaberto", declarou a chefe da diplomacia britânica, que preside a reunião.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, disse na quarta-feira que a reunião deve avaliar "todas as medidas diplomáticas e políticas viáveis" para "restabelecer a liberdade de navegação, garantir a segurança dos navios e dos marinheiros bloqueados e retomar a circulação de mercadorias vitais".

Contudo, o presidente francês Emmanuel Macron afirmou que uma operação militar como a que os Estados Unidos propuseram para "libertar" à força o Estreito de Ormuz seria "pouco realista".

"Há quem defenda a libertação do Estreito de Ormuz pela força por meio de uma operação militar, uma posição expressada em algumas ocasiões pelos Estados Unidos", disse Macron durante uma visita de Estado à Coreia do Sul.

"Não é, em absoluto, a opção que contemplamos e consideramos que é pouco realista", acrescentou.

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