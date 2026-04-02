Rússia lançou número recorde de drones em março, revela análise

A Rússia lançou mais drones contra a Ucrânia em março do que em qualquer outro mês desde o início da invasão em 2022, ao intensificar os ataques enquanto as negociações de paz permaneciam estagnadas, revela uma análise da AFP.

O estudo, baseado nos relatórios diários publicados pela Força Aérea de Kiev, mostrou que Moscou lançou pelo menos 6.462 aeronaves não tripuladas de longo alcance no mês passado, o que representa um aumento de quase 28% na comparação com fevereiro e a segunda alta mensal consecutiva.

Além disso, a Rússia lançou 138 mísseis contra a Ucrânia no mesmo período, uma queda de 52% na comparação com o mês anterior, segundo os dados.

A Força Aérea da Ucrânia afirmou que derrubou quase 90% dos mísseis e drones lançados em março, maior taxa de interceptação desde fevereiro de 2025.

Os dados também incluem um ataque diurno incomum em 24 de março, que matou oito pessoas e provocou danos na cidade de Lviv, no oeste da Ucrânia, cujo centro histórico é considerado patrimônio mundial da Unesco.

As negociações lideradas pelos Estados Unidos para tentar acabar com a guerra de quatro anos foram paralisadas em março, quando Washington mudou seu foco para o conflito que trava contra o Irã ao lado de Israel.

A Rússia, que nega atacar civis, intensificou a produção de drones em escala industrial desde o início da invasão.

A Ucrânia tenta reforçar suas defesas aéreas em resposta e adotou drones interceptores de baixo custo para destruir seus equivalentes russos.

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