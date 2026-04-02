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Austrália anuncia restrições aos anúncios de apostas

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Repórter
02/04/2026 07:41

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A Austrália vai restringir a publicidade de apostas esportivas, anunciou nesta quinta-feira (2) o primeiro-ministro Anthony Albanese. 

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A publicidade de apostas esportivas tem uma grande presença nas emissoras de rádio e televisão australianas, com propostas para que a população arrisque seu dinheiro em todo tipo de competição, do surfe às corridas de cães. 

Albanese disse que os meios de comunicação só poderão veicular três anúncios do tipo por hora entre 6h00 e 20h30. 

Além disso, as propagandas serão proibidas em transmissões esportivas ao vivo durante o período mencionado e as empresas de apostas não poderão anunciar nos uniformes das equipes esportivas profissionais.

"Estamos alcançando o equilíbrio adequado", afirmou Albanese em um discurso em Canberra.

"Permitir que os adultos façam uma aposta se assim desejarem, mas garantindo que nossos filhos não vejam apostas em todos os lugares para onde olhem", acrescentou. 

Os australianos acumulam 17 bilhões de dólares (87 bilhões de reais)  em perdas anuais com esses jogos de azar, em uma população de 27 milhões. 

Ativistas contra as apostas defendem uma proibição total dos anúncios na Austrália.

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sft/kln/lga/mas/fp

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