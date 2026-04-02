Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Embaixador do Irã na AIEA nega retomada do enriquecimento de urânio

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
02/04/2026 07:41

compartilhe

SIGA

O embaixador do Irã na Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Reza Najafi, negou que o país tenha retomado o enriquecimento de urânio após os bombardeios de Israel e dos Estados Unidos, em junho de 2025, contra algumas de suas instalações nucleares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Israel e Estados Unidos acusam o Irã de querer desenvolver armas atômicas. Este é um dos argumentos utilizados pelo presidente americano Donald Trump para justificar tanto a guerra de 12 dias do ano passado como o conflito bélico atual, desencadeado pelos ataques americanos e israelenses de 28 de fevereiro. 

"Não retomamos o enriquecimento (de urânio); isso é uma mentira, uma grande mentira, como tantas outras", afirmou Najafi em uma entrevista à AFP.

O diplomata também insistiu que atacar a infraestrutura de energia nuclear de Teerã viola o direito internacional. Ele advertiu que um vazamento radioativo contaminaria o abastecimento de água e forçaria a retirada dos civis. 

A usina de Bushehr foi atacada na noite de sexta-feira pela terceira vez em 10 dias, segundo a AIEA, que não registrou vazamentos de radiação nem danos ao reator. 

"Qualquer ataque à central nuclear de Bushehr seria uma clara violação do direito internacional, do direito internacional humanitário", disse Najafi. 

"Mesmo durante a guerra, é proibido atacar instalações de uso civil, e tal ataque seria um crime muito grave, um crime contra a humanidade, um crime de guerra", opinou o embaixador. 

A usina de Bushehr (sudoeste) possui o único reator nuclear em operação no país, segundo a AIEA, que pediu moderação a todas as partes na guerra do Oriente Médio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str-oaa/bfi/meb-erl/avl/fp

Tópicos relacionados:

eua guerra ira israel nuclear

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay