Trump afirma que objetivos dos EUA contra o Irã estão 'quase cumpridos'

O presidente americano, Donald Trump, declarou em um pronunciamento televisionado à nação nesta quarta-feira (1º) que os objetivos dos Estados Unidos na guerra contra o Irã estão "quase cumpridos" e que os ataques nas próximas duas a três semanas serão de "força extrema".

"Esta noite, tenho o prazer de dizer que esses objetivos estratégicos fundamentais estão quase cumpridos", disse Trump em seu primeiro pronunciamento à nação desde o início do conflito, no final de fevereiro.

"Ao longo dessas últimas quatro semanas, nossas forças armadas obtiveram vitórias rápidas, decisivas e esmagadoras no campo de batalha", afirmou.

"Nas próximas duas a três semanas, vamos fazê-los voltar à Idade da Pedra, que é onde eles pertencem", disse Trump em seu discurso à nação.

Ele alertou que caberá então a outros países interessados em resolver a crise energética causada pelos ataques assumir a iniciativa.

Trump tem sido particularmente crítico aos aliados da Otan por não assumirem um papel mais decisivo no conflito, apesar de afirmar que suas forças armadas sozinhas são capazes de destruir o Irã.

"Os países do mundo que (...) recebem petróleo pelo Estreito de Ormuz precisam cuidar dessa passagem", afirmou ele. "Simplesmente tomem, protejam e usem [o estreito] para vocês mesmos", disse o presidente.

"O Irã ficou praticamente devastado. A parte mais difícil já passou, então deve ser fácil", declarou Trump.

Ele reservou seus elogios para Israel e os países do Golfo, que foram atingidos por mísseis e drones iranianos.

"Quero agradecer aos nossos aliados no Oriente Médio: Israel, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein. Eles têm sido formidáveis e não permitiremos, de forma alguma, que sofram o menor dano ou fracasso", declarou.

Trump não mencionou em nenhum momento durante seu discurso, que durou menos de 20 minutos, que Teerã busca um acordo "a qualquer custo", como ele tem afirmado repetidamente.

Nem abordou como pretende resolver o desafio representado pelo urânio enriquecido que o Irã supostamente armazena no subsolo.

"As instalações nucleares que destruímos com bombardeiros B-2 foram atingidas com tanta força que levaria meses para sequer chegar perto da 'poeira nuclear', e as mantemos sob intensa vigilância e controle por satélite", afirmou.

O presidente, cujos índices de aprovação caíram consideravelmente devido à guerra, dirigiu-se à nação logo após o lançamento bem-sucedido da missão lunar Artemis II da Nasa, a primeira tentativa de retornar à Lua em 50 anos.

"Gostaria de começar parabenizando a equipe da Nasa e nossos corajosos astronautas pelo lançamento bem-sucedido da Artemis II", disse Trump ao iniciar seu discurso à nação. "Foi algo realmente impressionante", afirmou.

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