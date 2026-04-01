Trump debocha de Macron em almoço privado
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, debochou nesta quarta-feira de seu colega francês durante um almoço privado, enquanto criticava os aliados da Otan por sua recusa em participar da guerra no Oriente Médio.
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Trump disse que perguntou a Emmanuel Macron se poderia contar com o apoio do presidente francês, segundo um vídeo publicado no canal da Casa Branca no YouTube cujo acesso foi bloqueado mais tarde.
"Liguei para a França, Macron, cuja mulher o trata extremamente mal. Ele ainda se recupera do soco no queixo", disse Trump, aparentemente se referindo a um vídeo que viralizou no ano passado e que mostrava Brigitte Macron empurrando o rosto do presidente francês durante uma viagem ao Vietnã. Macron disse que o vídeo fazia parte de uma campanha de desinformação.
Trump contou que disse ao presidente francês: "Adoraríamos ter alguma ajuda no Golfo, embora estejamos batendo recordes em eliminar pessoas más e derrubar mísseis balísticos. Adoraríamos ter alguma ajuda. Se possível, poderia enviar navios imediatamente, por favor?"
Em seguida, o presidente americano imita o sotaque francês ao reproduzir a suposta resposta de Macron: "Não podemos fazer isso, Donald. Podemos fazê-lo após a guerra ser vencida."
Trump também chamou a Otan de "tigre de papel", em um novo ataque à aliança.
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