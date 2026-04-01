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Preços do petróleo ultrapassam os US$ 100 após discurso de Trump

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Repórter
01/04/2026 23:08

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Os preços do petróleo aumentaram nesta quinta-feira (2, quarta-feira 1º no Brasil) após o discurso do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não acalmou os temores sobre o fechamento do Estreito de Ormuz, uma importante rota de trânsito para o petróleo bloqueada pelo Irã. 

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O petróleo Brent, referência global, subiu mais de 4%, para US$ 105,55 o barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) dos EUA subiu mais de 3%, para US$ 103,16, nas negociações asiáticas. 

Ambos estavam sendo negociados em baixa antes do pronunciamento do presidente dos EUA sobre a guerra no Oriente Médio. 

Em seu discurso, Trump pediu a outros países que "cuidassem" da reabertura do Estreito de Ormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo. 

O Irã bloqueou o estreito em 28 de fevereiro, quando Israel e os Estados Unidos lançaram ataques contra a república islâmica.

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dan/mjw/mas/vel/aa

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