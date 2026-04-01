Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump pede que países mostrem 'coragem' e 'cuidem' de Ormuz

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/04/2026 22:56

compartilhe

SIGA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira que outros países mostrem "coragem" e assumam o controle do Estreito de Ormuz.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"Os países que recebem petróleo através do Estreito devem cuidar dessa via", afirmou. "Apenas assumam seu controle, protejam o Estreito e usem-no para vocês mesmos", disse Trump, em seu primeiro discurso à nação desde o começo da guerra.

"O Irã foi praticamente devastado. A parte difícil já foi feita", afirmou o presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

jz/mel/lb

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia eua guerra ira

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay