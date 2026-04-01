Trump pede que países mostrem 'coragem' e 'cuidem' de Ormuz
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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu nesta quarta-feira que outros países mostrem "coragem" e assumam o controle do Estreito de Ormuz.
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"Os países que recebem petróleo através do Estreito devem cuidar dessa via", afirmou. "Apenas assumam seu controle, protejam o Estreito e usem-no para vocês mesmos", disse Trump, em seu primeiro discurso à nação desde o começo da guerra.
"O Irã foi praticamente devastado. A parte difícil já foi feita", afirmou o presidente.
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jz/mel/lb