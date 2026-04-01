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Trump diz que EUA não abandonará Israel nem países do Golfo

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Repórter
01/04/2026 22:44

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O presidente americano, Donald Trump, prometeu nesta quarta-feira (1º) que não abandonará Israel nem os países do Golfo, que foram atacados pelo Irã em retaliação aos bombardeios dos Estados Unidos e de Israel. 

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"Quero agradecer aos nossos aliados no Oriente Médio: Israel, Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Bahrein. Eles têm sido formidáveis e não permitiremos, de forma alguma, que sofram o menor dano ou fracasso", declarou o presidente americano, em pronunciamento à nação na Casa Branca.

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jz/mel/aa

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