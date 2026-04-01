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Trump diz que EUA está 'perto de cumprir' objetivos no Irã

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AFP
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Repórter
01/04/2026 22:20

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O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (1º) que os Estados Unidos estão "perto de cumprir" seus objetivos na guerra contra o Irã e elogiou as forças americanas por conquistarem "vitórias esmagadoras" no conflito. 

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"Esta noite, tenho o prazer de dizer que esses objetivos estratégicos fundamentais estão próximos de ser cumpridos", disse Trump em seu primeiro pronunciamento em horário nobre desde o início do conflito, no final de fevereiro. 

"Nestas últimas quatro semanas, nossas forças armadas obtiveram vitórias rápidas, decisivas e esmagadoras no campo de batalha — vitórias como poucas pessoas jamais viram antes", afirmou.

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sct/bgs/aa

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