Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Chade envia primeiros policiais ao Haiti para nova força de combate às gangues

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
01/04/2026 21:56

compartilhe

SIGA

Mais de 50 policiais do Chade, país do centro da África, chegaram ao Haiti nesta quarta-feira (1º) como parte de uma nova força multinacional de combate a gangues, informou uma fonte governamental à AFP. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Isso constitui uma "pré-mobilização" da Força de Supressão de Gangues (GSF, na sigla em inglês), uma missão supervisionada pelas Nações Unidas, segundo a fonte. Espera-se que um contingente maior chegue nos próximos dias. 

A Força tem a tarefa de apoiar a polícia local em suas operações contra as gangues que vêm cometendo assassinatos, estupros, saques e sequestros há vários anos no Haiti, o país mais pobre das Américas. 

Mais de 70 pessoas morreram durante um ataque no último fim de semana no município de Petite-Rivière-de-l’Artibonite, segundo a ONU e organizações de direitos humanos.

Dezoito países comprometeram-se a integrar essa força de combate a gangues, que será composta por até 5.500 membros, substituindo a Missão Multinacional de Apoio à Segurança do Haiti (MSS), mobilizada desde junho de 2024 e liderada pelo Quênia. 

"Dos 1.500 policiais chadianos que participarão da GSF, 350 têm previsão de serem mobilizados em breve", detalhou a fonte governamental, sem especificar uma data precisa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

str/vla/cjc/mel/aa

Tópicos relacionados:

chade crime diplomacia haiti onu politica

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay