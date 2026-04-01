Chade envia primeiros policiais ao Haiti para nova força de combate às gangues

Mais de 50 policiais do Chade, país do centro da África, chegaram ao Haiti nesta quarta-feira (1º) como parte de uma nova força multinacional de combate a gangues, informou uma fonte governamental à AFP.

Isso constitui uma "pré-mobilização" da Força de Supressão de Gangues (GSF, na sigla em inglês), uma missão supervisionada pelas Nações Unidas, segundo a fonte. Espera-se que um contingente maior chegue nos próximos dias.

A Força tem a tarefa de apoiar a polícia local em suas operações contra as gangues que vêm cometendo assassinatos, estupros, saques e sequestros há vários anos no Haiti, o país mais pobre das Américas.

Mais de 70 pessoas morreram durante um ataque no último fim de semana no município de Petite-Rivière-de-l’Artibonite, segundo a ONU e organizações de direitos humanos.

Dezoito países comprometeram-se a integrar essa força de combate a gangues, que será composta por até 5.500 membros, substituindo a Missão Multinacional de Apoio à Segurança do Haiti (MSS), mobilizada desde junho de 2024 e liderada pelo Quênia.

"Dos 1.500 policiais chadianos que participarão da GSF, 350 têm previsão de serem mobilizados em breve", detalhou a fonte governamental, sem especificar uma data precisa.

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