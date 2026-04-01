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Alerta de tsunami é emitido após terremoto de magnitude 7,4 na costa da Indonésia

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AFP
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Repórter
01/04/2026 20:56

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Um terremoto de magnitude 7,4 atingiu, nesta quinta-feira (2, noite de quarta no Brasil), o mar ao leste da Indonésia, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o que gerou um alerta de “ondas perigosas de tsunami” num raio de 1.000 quilômetros do epicentro.

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O forte sismo foi sentido às 6h48 locais (19h48 de quarta-feira no horário de Brasília) no mar de Molucas, de acordo com o USGS.

O Centro de Alertas de Tsunamis do Pacífico, com sede no Havaí, advertiu sobre possíveis ondas perigosas em um “raio de 1.000 km do epicentro”, ao longo das costas da Indonésia, Filipinas e Malásia.

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jfx/mjw/mas/cjc/ic

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