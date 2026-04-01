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Flamengo cobra dívida do Almería, clube espanhol de CR7, por venda de Lázaro

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AFP
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Repórter
01/04/2026 20:44

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O Flamengo cobrou nesta quarta-feira (1º) o clube espanhol Almería, que tem Cristiano Ronaldo entre seus principais acionistas, pelo não pagamento do valor acordado pela transferência do atacante brasileiro Lázaro, realizada em 2022. 

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O time carioca expressou seu "veemente repúdio" à conduta adotada pelo Almería e acusou a equipe espanhola, que atualmente joga na segunda divisão do país, de apresentar uma "postura reiterada de resistência" em quitar a dívida. 

Após "590 dias em situação de inadimplência, o clube acumula uma dívida estimada em mais de € 1,8 milhão [R$ 10,76 milhões na cotação atual], em flagrante desrespeito aos compromissos firmados", afirmou o Flamengo em uma publicação no X.

O Flamengo observou ainda que Cristiano Ronaldo, um dos jogadores mais bem pagos do planeta, adquiriu uma participação de 25% no Almería em fevereiro. 

Segundo o clube brasileiro, a dívida representa um reembolso de despesas tributárias relacionadas à transferência de Lázaro, que foi contratado pela equipe espanhola em agosto de 2022 e atualmente joga pelo Al-Najma, na Arábia Saudita. 

Os atuais campeões tanto do Brasileirão quanto da Copa Libertadores declararam ainda sua confiança de que o Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), a mais alta instância da justiça esportiva, "dará a devida resposta" ao comportamento do clube espanhol "assegurando o cumprimento das decisões já proferidas no âmbito da Fifa e a observância dos compromissos assumidos".

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jss/ll/raa/aam

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